Remaja yang Tega Bunuh Pacar di Ciracas Ngaku Cemburu, Lihat Foto Korban dengan Pria Lain

ERA.id - Remaja berinisial FF (16) ditangkap karena membunuh pacarnya, IM (23), seorang mahasiswi asal NTT di kawasan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim). Pembunuhan itu dilatarbelakangi karena cemburu.

"ABH (anak berhadapan dengan hukum) dan korban berbincang-bincang sambil mengecek HP korban lalu didapati foto korban bersama pria lain yang tidak dikenal," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Teta kepada wartawan dikutip Rabu (17/9/2025).

Keduanya lalu cekcok. Remaja ini kemudian memaki korban hingga IM berteriak minta tolong. FF yang semakin emosi lalu mencekik leher korban hingga meninggal dunia.

"ABH menutup mulut dan mencekik batang leher korban dari depan atau belakang lalu bergeser mencekik dagu korban menggunakan tangan ABH yang menyebabkan korban menjadi terkapar lemas," ungkapnya.

Pelaku kabur usai membunuh pacarnya. Tak butuh waktu lama, dia pun ditangkap.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan menambahkan FF membunuh pacarnya secara spontan. Meski masih di bawah umur, polisi tak akan melakukan diversi terhadapnya.

"Tidak akan diajukan diversi. Kurang lebih seperti itu," kata Dicky.

Pelaku disangkakan Pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun.

Sebelumnya, seorang mahasiswi ditemukan tewas dalam indekosnya di kawasan Ciracas, Jumat (12/9). Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka.

"Saat dicek, korban ditemukan dalam keadaan telungkup di dalam kamar dengan kondisi tubuh penuh luka lebam, terutama pada leher, wajah, dan tangan," kata AKP Teta kepada wartawan dikutip Senin (15/9).