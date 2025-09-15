Kurangi Kemacetan di TB Simatupang, DKI Tambah Satu Lajur di Gerbang Tol Fatmawati 2

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau uji coba penambahan satu lajur di gerbang tol Fatmawati 2 sebagai upaya mengurai kemacetan di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurut dia, apabila uji coba itu mampu mengurangi kemacetan di kawasan tersebut, maka kebijakan itu akan diterapkan hingga akhir Oktober 2025.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka saya tadi sudah meminta kepada asisten pembangunan bersama dengan Dinas Perhubungan dan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) untuk ini diterapkan sampai dengan akhir Oktober,” kata Pramono saat dijumpai di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

Dia menjelaskan Oktober 2025 dipilih menjadi batas akhir penerapan kebijakan itu karena pihaknya ingin memberikan jangka waktu untuk penyelesaian proyek-proyek di kawasan TB Simatupang.

Lebih lanjut, dia mengatakan apabila kebijakan tersebut tidak efektif dalam mengatasi kemacetan di TB Simatupang, maka pihaknya segera mencari solusi lainnya.

“Tapi saya berharap, mudah-mudahan ini bisa menurunkan kemacatan yang ada di sini,” ujar Pramono.

Selain meninjau langsung situasi lalu lintas di tol dari Stasiun MRT Fatmawati, dia juga menyempatkan diri untuk melihat proyek-proyek yang menjadi penyebab kemacetan di daerah tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi terkait uji coba penambahan satu lajur di gerbang tol Fatmawati 2 pada 15-19 September 2025 pukul 17.00-20.00 WIB.

Merujuk pada data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, volume kendaraan di kawasan tersebut tergolong tinggi pada jam sibuk (peak hours).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan uji coba itu dilakukan pada lajur paling kiri dari gerbang tol Fatmawati 2, tanpa mengenakan biaya pada pengguna tol.

Dia menegaskan kebijakan itu hanya diberlakukan bagi kendaraan roda empat. Sedangkan untuk kendaraan roda dua atau lebih dari empat tidak berlaku. (Ant)