Soal Laporan Dugaan Perselingkuhan: Polisi: Inara Sudah Diperiksa, Insanul Fahmi Minta Ditunda

ERA.id - Polisi menyampaikan selebgram Inara Rusli telah diperiksa terkait laporan Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dengan Insanul Fahmi pada Senin (22/12).

"Senin sore tanggal 22 Desember (Inara diperiksa)," kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah saat dihubungi, Rabu (24/12/2025).

Iskandar tak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap mantan istri musisi Virgoun ini. Dia hanya membenarkan Insanul Fahmi juga telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Namun, Insanul meminta penundaan pemeriksaan. Alasan pengusaha ini absen pemanggilan tak disampaikannya. Pun kapan Insanul dipanggil kembali untuk diklarifikasi, juga belum disampaikan Iskandar.

"Yang bersangkutan minta diundur pemeriksaannya," tuturnya.

Sebelumnya, polisi menyampaikan Wardatina Mawa telah menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV ihwal dugaan perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

"Jadi saksi-saksi termasuk pelapor sudah dimintai keterangan, termasuk (menyerahkan) barang bukti dalam bentuk flashdisk yaitu hasil CCTV. Ini juga akan dikirimkan ke Lab Digital Forensik (labfor) untuk dilakukan analisa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (8/12).

Kasus ini sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Budi menyebut penyidik masih memeriksa saksi-saksi lainnya untuk mendalami kasus ini. Namun ihwal kapan Inara dan Insanul Fahmi diperiksa, belum disampaikannya.

"Jadi kami mohon waktu pada teman2 sekalian, penyidik masih bekerja utk terus membuat terang suatu peristiwa dan laporan ini," tuturnya.