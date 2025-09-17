6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ojol di DPR dan Patung Kuda Hari Ini

ERA.id - Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

"Kekuatan pengamanan di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 6.118 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

Susatyo menjelaskan massa akan demonstrasi di dua titik, yaitu di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional atau melihat kondisi di lapangan.

Meski begitu, masyarakat diimbau mencari alternatif jalan lain untuk menghindari kemacetan.

Mantan Kapolres Bogor Kota ini kemudian meminta massa untuk berunjuk rasa secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Orator diminta agar tidak memprovokasi peserta aksi.

"Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional," jelasnya.