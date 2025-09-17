Viral Sahroni Dikawal Jet Tempur ketika di Pesawat, TNI AU: Video Lama Kunjungan Kerja Bareng Panglima

ERA.id - Viral di media sosial anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni dikawal ketat oleh TNI AU ketika berada di pesawat.

Dari video dan narasi di akun Instagram @tren.pedia, Sahroni mengenakan batik cokelat dan sedang duduk di pesawat. Ketika pesawat mengudara, politikus Partai NasDem ini mengarahkan kamera ponselnya ke jendela pesawat.

Diperlihatkan ada dua jet tempur TNI AU yang mengawal pesawat Sahroni. Belum diketahui kapan dan dalam rangka apa pengawalan TNI AU itu.

"Ya kebanggaan kita, TNI AU pesawatnya, sedang ngawal kita semua, Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sahroni dilihat di akun Instagram tersebut.

Dikonfirmasi, Kadispenau, Marsma I Nyoman Suadnyana mengatakan video Sahroni itu adalah video lama. Video tersebut diunggah Sahroni di akun Instagram-nya @ahmadsahroni88 pada 1 Agustus 2018 silam.

"Diduga Vidio tersebut pada saat Ahmad Sahroni melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI saat itu dan menggunakan pesawat Boeing TNI AU ke Natuna," kata Nyoman saat dihubungi, Selasa (16/9/2025).

"Itu pesawat tempur kita pas kebetulan lagi ada latihan di Lanud Natuna," sambungnya.

Diketahui, Sahroni sebelumnya menanggapi isu tentang seruan pembubaran DPR di media sosial. Dia menyebut seruan itu dikeluarkan oleh orang bodoh.

Tanggapan Sahroni ini mendapat kecaman dari masyarakat. Akhirnya, NasDem menonaktifkan Sahroni sebagai anggota DPR.

Pada Agustus lalu, massa demonstrasi di gedung DPR terkait tunjangan anggota dewan yang dinilai sangat besar. Unjuk rasa ini berujung kericuhan hingga perusakan fasilitas publik.

Sebagian massa lalu melakukan penjarahan ke sejumlah pejabat publik, termasuk kediaman Sahroni.