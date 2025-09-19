Mantan Manajer Tilep Duit Hasil Kerja Kerasnya, Wika Salim: Penyakit Hati Harus Dibuang

ERA.id - Pedangdut Wika Febriana Putri atau Wika Salim melaporkan mantan manajernya atas dugaan penggelapan. Wika pun datang ke Polda Metro Jaya, untuk menemui eks manajernya tersebut, Kamis (18/9/2025).

Pengacara Wika, Sandy Arifin menjelaskan kliennya memenuhi panggilan polisi untuk menghadiri agenda mediasi. Wika juga sejatinya ingin agar perkara penggelapan ini selesai secara damai.

"Ini kan mau dipertemukan, nanti kita lihat ya. Dari awal kan kita juga maunya diselesaikan dengan musyawarah karena kan (Wika dan mantan manajernya) pernah kerja sama," kata Sandy di Polda Metro Jaya, Kamis (18/9/2025).

Namun, dia enggan mengungkapkan nominal uang yang diduga digelapkan eks manajer Wika tersebut. Sandy hanya mengatakan laporan kliennya masih berjalan hingga saat ini.

Wika sendiri mengaku tak ada persiapan khusus untuk menemui eks manajernya. Saat disinggung sudah memaafkan mantan rekan kerjanya atau belum, pedangdut ini tak menjawab secara gamblang.

"Ya nggak boleh lah (menyimpan dendam) penyakit hati harus bisa dibuang," ucap Wika.