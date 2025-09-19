Pria Tusuk Remaja Berkali-kali hingga Tewas Gegara Asmara di Kontrakan Jakut, Pelaku Ditangkap

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang remaja MY (19) ditemukan tewas dengan banyak luka tusuk di kontrakannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

Dari video dan narasi yang beredar, seorang pria berbaju biru dan topi dan seseorang diduga temannya tampak berjalan menuju kontrakannya pada Kamis (28/8).

Empat menit kemudian, terduga pelaku keluar dari kamar korban. Disampaikan jika terlihat pelaku menyembunyikan senjata tajam ke dalam celananya usai membunuh MY.

"Salah seorang rekan pelaku menduga peristiwa ini dipicu oleh rasa cemburu pelaku terhadap korban. Diduga pelaku tidak terima karena korban menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya," demikian narasi di akun Instagram @jakut.info.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan pelaku yang membunuh MY telah ditangkap.

"Iya (dibunuh) terus pelakunya itu kabur. Ini lagi kita kejar sudah ditangkap di Bengkulu," kata Onkoseno kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi ini belum mau bicara banyak. Dia hanya membenarkan kasus pembunuhan ini dilatarbelakangi masalah asmara.

"Dia (pelaku) kenal lah ya (sama korban), masalah asmara (motifnya)," tambahnya.