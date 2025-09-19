Datangi Bareskrim Polri, Bigmo dan Resbobb Ngotot Damai dengan Azizah Salsha

ERA.id - Muhammad Jannah (Bigmo) atau yang menguasai akun YouTube @Niceguymo dan Adimas Firdaus (Resbobb), pemilik akun TikTok @ibaratbradprittt datang ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Beradasarkan pantauan ERA, Bigmo dan kuasa hukumnya tiba lebih dulu di Bareskrim Polri sekira pukul 14.08 WIB. YouTuber ini tak mengucapkan sepatah kata apapun ke awak media.

Tak lama setelah itu sekira pukul 14.11 WIB, giliran Resbobb datang ke Bareskrim Polri. Dia juga ogah memberi penjelasan terkait kedatangan ke markas kepolisian ini.

Hanya saja pengacara Resbobb, Nurwidiatmo mengatakan kliennya ke Bareskrim untuk melakukan tahapan mediasi dengan selebgram Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha atas laporannya terkait dugaan fitnah perselingkuhan.

"Mediasi, mediasi, doain lah. (Kita maunya) damai lah," kata Nurwidiatmo di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Pengacara ini belum mengetahui Azizah Salsha hadir dalam mediasi tersebut atau tidak. Nurwidiatmo hanya mengatakan hasil mediasi akan disampaikan usai mengikuti kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Azizah Salsha resmi melaporkan akun TikTok @ibaratbradprittt dan akun YouTube @Niceguymo ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah. Laporan Azizah teregister dengan nomor LP/B/387/VIII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 12 Agustu2025.

Dua akun media sosial (medsos) itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat 4 dan ayat 6 juncto Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

"Kalau masalah memaafkan, pasti aku sudah memaafkan. Tapi untuk kali ini mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak gini ini ternyata belum berhenti-berhenti juga. Jadi mungkin kali ini aku akan terus lanjutkan proses hukum," kata Azizah di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8).