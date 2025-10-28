Kasus Dugaan Fitnah oleh Bigmo dan Resbobb Naik ke Penyidikan﻿

ERA.id - Bareskrim Polri menyampaikan kasus Muhammad Jannah (Bigmo) atau yang menguasai akun YouTube @Niceguymo dan Adimas Firdaus (Resbobb), pemilik Akun TikTok @ibaratbradprittt yang diduga melakukan fitnah perselingkuhan ke selebgram Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha, telah naik ke tahap penyidikan.

"Sudah (naik penyidikan)," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri | Kombes Rizki Agung Prakoso kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Namun, Rizki belum mau mengungkapkan kapan Bigmo dan Resbobb akan kembali dipanggil untuk diperiksa di tahap penyidikan.

Sebelumnya, pengacara Azizah Salsha, Anandya Dipo Pratama menyampaikan tahapan mediasi yang dilakukan pihaknya dengan Bigmo dan Resbobb terkait dugaan fitnah perselingkuhan, belum menemui titik temu.

"Tapi dalam mediasi tersebut mungkin masih belum dapat kesepakatan untuk damai, mungkin proses hukumnya tetap masih berlanjut," kata Dipo di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/9).

Dipo menjelaskan laporan Azizah masih dalam tahap penyelidikan. Azizah sendiri tak hadir dalam mediasi hari ini.

Upaya penyelesaian kasus secara restorative justice belum menemui titik cerah karena Azizah Salsha ingin mengetahui dulu ada tidaknya pidana dalam laporannya terhadap Bigmo dan Resbobb. Atau dalam artian, naik ke tahap penyidikan.

"Ini kan kita harus lihat dulu tindak pidananya sudah sampai mana, dan keseriusan dari Bigmo dan Resbobb itu sampai mana dia untuk ingin berdamai kepada klien kami," tuturnya.

Terpisah, Bigmo menyampaikan permintaan maaf ke Azizah dan keluarganya secara tulus.

"Apalagi kalau dikasih kesempatan yang kedua, pasti gak bakal aku sia-siain. Jadi aku pengin minta maaf saja yang setulus-tulusnya," ucap Bigmo.

Resbobb lalu mengatakan dirinya dan adiknya memenuhi undangan mediasi di Bareskrim Polri sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya atas perbuatannya di media sosial.

"Kita udah berupaya maksimal banget (untuk minta maaf), maksimal banget, semaksimal mungkin. Karena nggak mungkin ada orang minta maaf terus bohong, kan nggak mungkin, pasti benar. Itu aja," ujar Resbobb.