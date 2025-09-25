Pelaku yang Hajar Karyawan Zaskia Adya Mecca Ditangkap, Terbukti Prajurit TNI

ERA.id - Kodam V/Jaya membenarkan seorang prajurit TNI ditangkap karena terbukti menghajar karyawan Artis Zaskia Adya Mecca, Faisal, di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Betul ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap saudara FS yang diawali dengan perselisihan lalu lintas di jalan raya diantara keduanya," kata Kapendam Jaya Kolonel Czi Anto Indriyanto saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).

Anto tak mau mengungkapkan identitas oknum prajurit TNI itu. Dia hanya mengatakan pelaku masih diperiksa secara intensif, termasuk memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian.

"Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya 1/Cijantung untuk proses penanganan lanjutnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Zaskia Adya Mecca menceritakan jika karyawannya menjadi korban penganiayaan di jalan raya di sekitar Jaksel. Melalui akun Instagram-nya @zaskiadyamecca, Zaskia menjelaskan saat itu Faisal melintas untuk mengantar anaknya, Kala pergi bersekolah. Di tengah perjalanan, motor Faisal hampir ditabrak oleh pengguna jalan lainnya.

Insiden kecelakaan tak terjadi usai Faisal memberi klakson. Namun rupanya, pengendara motor itu tak terima dan putar balik. Dia menghentikan Faisal yang sedang mengangkut Kala.

"Kala ketakutan minggir dijagain ibu penjual bubur setempat. Faisal dipukulin sampai jatuh, lehernya diinjak, pinggang dan kepala diinjak pula sampai helmnya hancur," ungkap Zaskia dari akun Instagram-nya.

Zaskia menyebut anaknya sampai trauma ketika menyaksikan Faisal dianiaya. Pelaku pun sempat ditahan warga sekitar. Namun, dua langsung berteriak dengan mengatakan jika dirinya adalah "anggota".

"Tapi dia teriak-teriak kalau dia anggota, entah anggota apa! Pakai batik, dan tadi langsung ngeloyor pergi," sambungnya.

Artis ini menyebut pelaku menggunakan sepeda motor Vespa bewarna pink dengan pelat B 3701 FRM. Dia berharap mendapat keadilan atas peristiwa yang dialami karyawan dan anaknya.