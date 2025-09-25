TNI Ikut Usut Kasus Karyawan Zaskia Adya Mecca Dihajar Pemotor, Pelaku Oknum Prajurit?

ERA.id - Artis Zaskia Adya Mecca menyampaikan jika pelaku yang menghajar Faisal ketika mengantar anaknya sekolah di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel), telah ditangkap.

Melalui akun Instagram-nya @zaskiadyamecca, dia mengatakan pelaku sudah ditahan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP). Kasus ini telah dilimpahkan ke pihak terkait.

"Kerabatnya sudah menghubungi kami untuk meminta maaf, silahturahmi dan akan kooperatif untuk semua berjalan sesuai hukum yang berlaku," kata Zaskia dari akun Instagram-nya.

Dikonfirmasi, Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus hanya mengatakan pihaknya masih mengusut kasus Zaskia ini. Dia tak mau menjawab betul tidaknya pelaku yang menganiaya Faisal sudah ditangkap atau belum.

"Korban baru kemarin membuat laporan pengaduan dan masih berproses," ujar Donny saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).

Sebelumnya, Zaskia Adya Mecca menceritakan jika karyawannya menjadi korban penganiayaan di jalan raya di sekitar Jaksel. Melalui akun Instagram-nya @zaskiadyamecca, Zaskia menjelaskan saat itu Faisal melintas untuk mengantar anaknya, Kala pergi bersekolah. Di tengah perjalanan, motor Faisal hampir ditabrak oleh pengguna jalan lainnya.

Insiden kecelakaan tak terjadi usai Faisal memberi klakson. Namun rupanya, pengendara motor itu tak terima dan putar balik. Dia menghentikan Faisal yang sedang mengangkut Kala.

"Kala ketakutan minggir dijagain ibu penjual bubur setempat. Faisal dipukulin sampai jatuh, lehernya diinjak, pinggang dan kepala diinjak pula sampai helmnya hancur," ungkap Zaskia dari akun Instagram-nya.

Zaskia menyebut anaknya sampai trauma ketika menyaksikan Faisal dianiaya. Pelaku pun sempat ditahan warga sekitar. Namun, dua langsung berteriak dengan mengatakan jika dirinya adalah "anggota".

"Tapi dia teriak-teriak kalau dia anggota, entah anggota apa! Pakai batik, dan tadi langsung ngeloyor pergi," sambungnya.

Artis ini menyebut pelaku menggunakan sepeda motor Vespa bewarna pink dengan pelat B 3701 FRM. Dia berharap mendapat keadilan atas peristiwa yang dialami karyawan dan anaknya.