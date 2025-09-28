Anggota TNI yang Aniaya Karyawan Artis Zaskia Adya Mecca Ditangkap

ERA.id - Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) Jaya, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna membenarkan adanya penangkapan terhadap oknum anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap saudara Faisal, karyawan artis Zaskia Adya Mecca.

"Saat ini, oknum pelaku tsb an. Praka NC telah diamankan dan ditahan di Denpom Jaya II/Cijantung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Ia menjelaskan, dari Resimen Arhanud 1/F khususnya Batalyon Arhanud 10 sebagai satuan yang bersangkutan juga terus berkomunikasi untuk menyelesaikan tanggung jawab lain secara administrasi diluar proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Zaskia Adya Mecca menceritakan jika karyawannya menjadi korban penganiayaan di jalan raya di sekitar Jaksel. Melalui akun Instagram-nya @zaskiadyamecca, Zaskia menjelaskan saat itu Faisal melintas untuk mengantar anaknya, Kala pergi bersekolah. Di tengah perjalanan, motor Faisal hampir ditabrak oleh pengguna jalan lainnya.

Insiden kecelakaan tak terjadi usai Faisal memberi klakson. Namun rupanya, pengendara motor itu tak terima dan putar balik. Dia menghentikan Faisal yang sedang mengangkut Kala.

"Kala ketakutan minggir dijagain ibu penjual bubur setempat. Faisal dipukulin sampai jatuh, lehernya diinjak, pinggang dan kepala diinjak pula sampai helmnya hancur," ungkap Zaskia dari akun Instagram-nya.

Zaskia menyebut anaknya sampai trauma ketika menyaksikan Faisal dianiaya. Pelaku pun sempat ditahan warga sekitar. Namun, dua langsung berteriak dengan mengatakan jika dirinya adalah "anggota".

"Tapi dia teriak-teriak kalau dia anggota, entah anggota apa! Pakai batik, dan tadi langsung ngeloyor pergi," sambungnya.

Artis ini menyebut pelaku menggunakan sepeda motor Vespa bewarna pink dengan pelat B 3701 FRM. Dia berharap mendapat keadilan atas peristiwa yang dialami karyawan dan anaknya.