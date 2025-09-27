Polda Metro Bongkar Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia di Jakut

ERA.id - Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Puluhan kilogram (kg) sabu disita penyidik dari kasus ini.

"Kami berhasil menyita 24 paket kemasan sabu yang dibungkus plastik kemasan prince durian, total beratnya 24,6 kg yang disembunyikan di mobilnya di basement apartemen Pluit, Jakarta Utara (Jakut)," kata Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Parikhesit kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).

Parikhesit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal ketika penyidik menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba dalam jumlah besar di kawasan Jakarta. Pemantauan pun dilakukan sejak bulan lalu.

Penyidik lalu mendapat info jika akan ada penerimaan sabu. Pengusutan dilakukan hingga akhirnya seorang pria berinisial US ditangkap.

Pemeriksaan terhadap pelaku dilakukan dan akhirnya diketahui US merupakan salah satu jaringan narkoba Malaysia. US mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang pria berinisial J yang berada di Malaysia.

"US dijanjikan upah Rp250 juta bila berhasil mengedarkan seluruh barang tersebut," jelasnya.

Parikhesit mengatakan US ditahan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kasus ini sendiri masih dalam pengembangan.