Puluhan Pelajar SMK Tawuran di Bekasi, Dua Tewas, Empat Luka

ERA.id - Puluhan pelajar SMK terlibat tawuran di ︎Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (24/9) sekira pukul 20.00 WIB. Dua orang tewas dalam insiden ini.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan tawuran itu antara 30 pelajar SMK Karya Pembaharuan dan 24 pelajar SMK Puja Bangsa yang dibantu 2 pelajar SMK Talita Bangsa. Sebagian dari mereka membawa senjata tajam (sajam) jenis celurit.

Tawuran kemudian terjadi hingga akhirnya kelompok SMK Puja Bangsa kabur karena telah kalah. "Lalu dikejar oleh sekelompok SMK Karya Pembaharuan sehingga dua orang dari kelompok Puja Bangsa ada dua orang yang meninggal dunia," kata Reonald kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).

Dua korban tewas yaitu AG dan W. Korban AG tewas dengan luka sobek di dada kirinya. Sementara W tewas karena menabrak pohon saat kabur dengan sepeda motor.

"Dan empat orang luka-luka dari pihak SMK Puja Bangsa," imbuhnya.

Polisi kemudian melakukan pengusutan hingga akhirnya menangkap pelajar AS. Pengembangan dilakukan hingga dilakukan penangkapan terhadap RA, FP, FA, AAAP, A, dan R.

Reonald mengatakan polisi masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya.