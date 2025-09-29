Kebakaran Hebat di Tamansari Jakbar: Ribuan Orang Kehilangan Tempat Tinggal-Kerugian Capai Rp28,3 Miliar

ERA.id - Kebakaran hebat melanda permukiman di kawasan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat (Jakbar), Minggu (28/9). Ribuan orang terdampak akibat kebakaran ini.

"Objek terdampak rumah tinggal di RT 02-03 RW 03 (sebanyak) 5 KK atau 12 jiwa, dan RT 03-09 RW 06 (sebanyak) 316 KK atau 1.256 jiwa," kata Kapusdatin BPBD Jakarta, Mohamad Yohan kepada wartawan dikutip Senin (29/9/2025).

Total rumah yang terbakar, ada tidaknya korban, dan ke mana warga mengungsi, belum disampaikannya. Sebab, BPBD masih melakukan pendataan.

Yohan menerangkan kebakaran dilaporkan terjadi pukul 10.00 WIB kemarin. Api telah dipadamkan. Namun situasi saat ini masih proses pendinginan.

Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik.

"Estimasi kerugian Rp28.311.408.000 (Rp28,3 miliar)," ungkapnya.