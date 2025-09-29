6 Orang Terluka dari Kebakaran yang Buat Ribuan Orang Terdampak di Tamansari Jakbar

ERA.id - BPBD menyampaikan sebanyak enam orang menjadi korban luka-luka dari insiden kebakaran hebat di permukiman di kawasan Tangki, Tamansari, Jakarta Barat (Jakbar), Minggu (28/9).

"(Ada) enam korban luka ringan," kata Kapusdatin BPBD Jakarta, Mohamad Yohan kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

Enam korban itu yakni Amin (17), Ninis (41), Lilis (45), Reza (19), Adi (18), dan Aldi (28). Ribuan orang mengungsi akibat kejadian ini.

Para warga mengungsi ke Masjid Al-muhajirin, kantor Kelurahan Tangki, dan tenda pengungsian di Jalan Ibrahim.

Yohan kemudian mengatakan pihaknya memberikan bantuan logistik ke warga yang terdampak kebakaran. "Estimasi kerugian kurang lebih Rp28.311.408.000 (Rp28,3 miliar)," ucapnya.

Sebelumnya, kebakaran hebat melanda permukiman di kawasan Tangki, Minggu kemarin. Ribuan orang terdampak akibat kebakaran ini.

"Objek terdampak rumah tinggal di RT 02-03 RW 03 (sebanyak) 5 KK atau 12 jiwa, dan RT 03-09 RW 06 (sebanyak) 316 KK atau 1.256 jiwa," kata Mohamad Yohan kepada wartawan dikutip hari ini.

Total rumah yang terbakar, ada tidaknya korban, dan ke mana warga mengungsi, belum disampaikannya. Sebab, BPBD masih melakukan pendataan.

Yohan menerangkan kebakaran dilaporkan terjadi pukul 10.00 WIB kemarin. Api telah dipadamkan. Namun situasi saat ini masih proses pendinginan.

Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik.