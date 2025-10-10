Empat Rumah dan 10 Pintu Kontrakan Terbakar, Satu ODGJ Tewas Terpanggang

ERA.id - Sejumlah rumah di Gang Balok RT 011 RW 07, Angke, Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar, Jumat (10/10/2025. Kebakaran ini menyebabkan satu Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tewas.

"Objek terdampak 5 rumah tinggal," kata Kapusdatin BPBD Mohamad Yohan kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

Kebakaran ini dilaporkan terjadi sekira pukul 09.50 WIB. Sebanyak 21 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Api berhasil dipadamkan sekira pukul 13.10 WIB. Sebanyak 50 orang mengungsi akibat kejadian ini.

"Estimasi kerugian Rp2.000.000.000 (Rp2 miliar)," ucapnya.

Selain itu, kebakaran ini juga menyebabkan satu ODGJ berinisial AS (41) meninggal dunia. Korban diduga tertidur saat kebakaran terjadi.

"Sementara dugaannya, korban itu tertidur ya dalam kamar dan tidak sempat terselamatkan," kata Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Djumantara, dikutip Antara.

Sudrajat masih memastikan dugaan pintu kamar korban terkunci saat kejadian. Ia enggan berspekulasi dugaan tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut

"Belum ke arah sana penyelidikannya. Intinya sementara, korban tertidur," ujar Sudrajat.

Lebih lanjut, Sudrajat menekankan akan menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan empat rumah dan 10 pintu kontrakan itu, termasuk dugaan api berasal dari percikan las.