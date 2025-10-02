Wanita Tewas di Lahan Kosong Jaksel Diduga Terapis Wanita yang Kabur dari Mess

ERA.id - Seorang wanita diduga terapis ditemukan tewas di sebuah lahan kosong belakang gedung perusahaan ekspedisi di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (2/10/2025) pagi tadi.

Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela menjelaskan pihaknya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP usai mendapat informasi adanya penemuan mayat. Hasil pemeriksaan sementara, tak ada luka akibat kekerasan di tubuh korban.

"Dalam pengecekkan terhadap jenazah korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan pada tubuh korban, namun terlihat adanya luka tergores (lecet) pada bagian lengan kiri, perut sebelah kiri dan dagu," kata Anggiat kepada wartawan, Selasa (2/10/2025).

Ciri-ciri wanita ini yakni memakai kaus dan celana panjang abu-abu, berkulit putih, serta rambut hitam. Pada sekitar jenazah korban terdapat kain selendang serta sebuah dompet genggam berisi dua buah handphone merek Iphone dan Vivo.

Sejumlah saksi-saksi dimintai keterangan. Hasilnya, warga dan sekuriti setempat mengaku awalnya mendapat informasi terkait ada suara perempuan yang berteriak. Asal muasal suara itu kemudian ditelusuri.

"Kemudian saksi mendengar suara rintihan perempuan yang bersumber dari belakang gedung Tiki," ucapnya.

Mereka lalu melihat ada perempuan dalam kondisi tergeletak di lahan kosong. Korban kemudian dipanggil namun tak ada jawaban. Khawatir akan hal yang tak diinginkan, mereka memanggil polisi.

Petugas pun meminta keterangan ke seorang petugas jaga panti pijat dan spa di sekitar lokasi. Diketahui, pada panti pijat dan spa itu ada seorang terapis wanita yang menginap di mess. Namun ketika dicek, terapis itu tidak ada di mess.

Diduga, terapis itu kabur. "Saksi menyampaikan bahwa ada seorang terapis perempuan yang tidak berada di dalam mess. Adapun identitas terapis yang tidak berada dalam mess atas nama Siti Auliya Zanura Rifaatul (24)," ucapnya.

Namun apakah korban tewas itu adalah Siti, masih dilakukan penelusuran. Jasad korban sendiri dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk diautopsi.