Terapis yang Tewas di Lahan Kosong Jaksel Diduga Lompat dari Lantai 5 Ruko

ERA.id - Polisi menyebut seorang wanita diduga terapis yang ditemukan tewas di lahan kosong belakang gedung Tiki, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (2/10), berinisial RTA dan masih di bawah umur. Korban diduga tewas akibat melompat dari bangunan tinggi.

"Dugaan sementara seperti itu. (Korban melompat) dari lantai 5 ruko-ruko sekitar Buncit Raya itu," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Igo Fazar Akbar kepada wartawan dikutip Jumat (3/10/2025).

Penyebab pasti kematian RTA belum diketahui. Jasad korban masih diautopsi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan awal, RTA bukanlah warga sekitar.

"Kami masih melakukan pendalaman atau pemeriksaan terhadap keluarga korban, para saksi yang ada di TKP, mungkin perkiraan sekitar 5-7 saksi. Sementara seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, ditemukan mayat wanita tanpa identitas di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Kamis kemarin pagi. Saksi di sekitar lokasi menyampaikan awalnya mendapat informasi terkait ada suara perempuan yang berteriak. Asal muasal suara itu kemudian ditelusuri.

Mereka lalu melihat ada perempuan dalam kondisi tergeletak di lahan kosong. Korban kemudian dipanggil namun tak ada jawaban. Khawatir akan hal yang tak diinginkan, mereka memanggil polisi.

Petugas kemudian meminta keterangan ke seorang petugas jaga panti pijat dan spa di sekitar lokasi. Diketahui, pada panti pijat dan spa itu ada seorang terapis wanita yang menginap di mess. Namun ketika dicek, terapis itu tidak ada di mess. Diduga, terapis itu kabur.

"Dalam pengecekan terhadap jenazah korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan pada tubuh korban, namun terlihat adanya luka tergores (lecet) pada bagian lengan kiri, perut sebelah kiri dan dagu," kata Anggiat kepada wartawan, Selasa (2/10).