Terapis Wanita Ditemukan Tewas di Lahan Kosong di Pasar Minggu Jaksel

ERA.id - Seorang wanita yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas tergeletak di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (2/10/2025).

"(Korban betul seorang) terapis, iya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ardian Satrio Utomo kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

Ardian belum mau mengungkapkan kronologi penemuan jasad tersebu. Akan tetapi, ditemukan ada perlukaan pada tubuh korban.

Dia hanya menyebut korban ditemukan sekira pukul 05.00 WIB pagi tadi. Terkait hal itu, penyidik kepolisian setempat melakukan pengusutan untuk mengetahui identitas korban dan siapa dalang pembunuhnya tersebut.

"Masih kita penyelidikan. Masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit. Korban akan kita rujuk ke RS Kramat Jati," tuturnya.