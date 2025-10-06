Pemotor Tewas Terlindas Truk di Daan Mogot Jakbar

ERA.id - Seorang pemotor berinisial KP (57) tewas terlindas truk di Jalan Daan Mogot, kilometer 10, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), Minggu.

Kepala Unit Penegak Hukum Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menyebutkan, awalnya KP melaju di Jalan Daan Mogot, kilometer 10 dari arah barat menuju timur.

"Setibanya di dekat gedung GAC Cengkareng, Jakarta Barat, KP tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, sehingga oleng ke kanan dan terjatuh," kata Joko di Jakarta, Minggu.

Setelah terjatuh, kata dia, KP terlindas truk yang tengah melaju searah dengan korban.

"Terlindas roda belakang kiri truk Isuzu bernomor polisi B-9732-UCZ yang dikemudikan BDK yang melaju searah dari samping kanannya. Berakibat luka pada bagian kepala dan kaki kanan robek. Korban meninggal dunia di TKP," papar Joko.

Jenazah kemudian segera dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang.