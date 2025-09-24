Pilu, Pemotor Tewas Terlindas Truk Usai Jatuh dari Flyover Pesing

ERA.id - Seorang pemotor, Kasiran (49) tewas saat berkendara di Flyover Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (23/9).

Awalnya korban melaju di Jalan Daan Mogot dari arah timur. Setibanya di lokasi, Kasiran menabrak pembatas jalan di Flyover Pesing. Korban terjatuh dan seketika terlindas truk yang dikendarai AE (24).

"(Korban) menabrak pembatas jalan Flyover Pesing dan terpental ke arah berlawanan dan jatuh di bawah kendaraan light truk dikemudikan saudara AE yang berjalan berlawanan," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, Rabu (24/9/2025).

Kasiran tewas di lokasi kejadian sedangkan motor korban melaju ke depan hingga akhirnya menabrak mobil boks yang dikemudikan AS (36).

Polisi yang menerima informasi kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo meminta pengendara motor untuk tidak melintasi Flyover Pesing. Sebab, jalan itu termasuk dalam kategori Jalan Layang Non Tol (JLNT) yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda dua.

"Jalur Flyover Pesing tergolong sempit, memiliki hembusan angin cukup kencang, serta telah menelan banyak korban akibat kecelakaan lalu lintas," ucap Sudarmo.

Dia meminta masyarakat mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pada Flyover itu sudah terpasang jelas rambu mengenai motor dilarang melintas di jalur tersebut.