Pemotor di Jalan Rusak Tangerang Tewas Terlindas Truk Tangki Pertamina

ERA.id - Seorang pemotor, Hafidzul Qurro (28) tewas usai terlindas truk tangki Pertamina yang dikemudikan Ibrahim (27) di sekitar Jalan Hos Cokro Aminoto, Larangan, Kota Tangerang, Rabu (5/11).

"Pengendara Hafidzul Qurro meninggal dunia di TKP," kata Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Lasono kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Prapto menjelaskan kejadian berawal ketika korban melaju di Jalan Hos Cokro Aminoto arah Ciledug menuju Jakarta. Setibanya di lokasi, Hafidzul hendak menyalip truk tangki Pertamina yang berada di depannya dari sisi kiri jalan.

Namun, korban malah terjatuh karena terkena lubang di jalan. Kepala pemotor ini pun terlindas ban depan sebelah kiri truk tersebut. "Pada saat mendahului dari sebelah kiri (korban) melewati jalan yang rusak, kemudian hilang kendali ke kanan dan terjatuh mengenai ban depan sebelah kiri kendaraan truk tangki Pertamina," ungkapnya.

Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah. Jasad korban dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Prapto mengatakan penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan.