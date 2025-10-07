2 Sekolah Internasional di Tangerang Dapat Ancaman Bom dari WhatsApp

ERA.id - Dua sekolah internasional, yakni Mentari Intercultural School dan Jakarta Nanyang School di kawasan Tangerang, mendapat ancaman bom, Selasa (7/10/2025).

Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkirawang menjelaskan kejadian berawal ketika polisi menerima laporan jika ada ancaman bom di Jakarta Nanyang School pada pagi tadi. Tim Gegana dan Jibom kemudian menuju lokasi untuk melakukan sterilisasi.

"Di mana kemudian ditemukan bahwa hasilnya, tidak ditemukan adanya bom atau bahan peledak," kata Victor kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Siangnya, polisi mendapat informasi jika Mentari Intercultural School mendapat teror bom. Petugas lalu menuju ke lokasi untuk melakukan sterilisasi.

"Puji Tuhan alhamdulillah hasilnya juga tidak ditemukan bahan peledak atau bomdan sejenisnya di sekolah Mentari Intercultural School," tuturnya.

Polisi masih berada di dua sekolah itu untuk melakukan pendalaman. Pelaku yang menyebarkan teror itu sedang diburu.

"Jadi (ancaman bom itu) disampaikan ke WhatsApp maupun ke email kepihak manajemen sekolah," ungkapnya.