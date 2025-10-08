Tak Hanya di Tangerang, Sekolah Elite di Jakut juga Dapat Ancaman Bom

ERA.id - Polisi menyampaikan sekolah internasional North Jakarta Intercultural School di kawasan Jakarta Utara (Jakut), juga mendapat ancaman bom, Rabu (8/10/2025).

Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra menjelaskan ancaman bom itu diterima pihak sekolah pada dini hari tadi. Tim Gegana dan Jibom langsung menuju lokasi untuk sterilisasi.

"Pada pukul 00.30 WIB kegiatan cek TKP teror bom selesai, dengan hasil tidak ditemukan adanya benda-benda yang di curigai, situasi aman dan kondusif," kata Seto kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Ancaman itu diterima melalui WhatsApp. Polisi masih mengusut kasus ini dan memburu pelaku yang menyebarkan ancaman bom.

Sebelumnya, dua sekolah internasional, yakni Mentari Intercultural School dan Jakarta Nanyang School di kawasan Tangerang, mendapat ancaman bom, Selasa (7/10). Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkirawang menjelaskan kejadian berawal ketika polisi menerima laporan jika ada ancaman bom di Jakarta Nanyang School pada pagi tadi. Tim Gegana dan Jibom kemudian menuju lokasi untuk melakukan sterilisasi.

"Di mana kemudian ditemukan bahwa hasilnya, tidak ditemukan adanya bom atau bahan peledak," kata Victor kepada wartawan, Selasa (7/10).

Siangnya, polisi mendapat informasi jika Mentari Intercultural School mendapat teror bom. Petugas lalu menuju ke lokasi untuk melakukan sterilisasi. "Puji Tuhan alhamdulillah hasilnya juga tidak ditemukan bahan peledak atau bom dan sejenisnya di sekolah Mentari Intercultural School," tuturnya.