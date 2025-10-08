Viral Bajing Loncat Beraksi Saat Siang Hari di Pelabuhan Tanjung Priok

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan pelaku bajing loncat mengambil barang-barang dari sebuah truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).

Dari video di akun Instagram @jktinfo24jam, sejumlah orang sedang merusak peti kemas di truk itu. Setelah beberapa saat, mereka mengambil muatan besi di dalam peti kemas itu.

Aksi ini dilakukan pada siang hari ketika truk sedang berhenti di tengah jalan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar menjelaskan pihaknya langsung melakukan pengusutan usai mengetahui video tersebut. Sebanyak tiga bajing loncat, yakni AA (31), HA (38), dan RA (26) berhasil ditangkap.

"Setiba di TKP, petugas menemukan tiga orang yang sesuai dengan ciri-ciri di video viral tersebut sedang berada di sekitar area lampu merah Pos 9. Mereka langsung diamankan tanpa perlawanan," kata Onkoseno kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain potongan besi hasil curian, rekaman video viral, tas ransel, topi, dan uang tunai sebesar Rp60.000 yang diduga hasil penjualan barang bekas.

Ketiga pelaku saat ini telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Proses hukum akan kami tuntaskan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan segera melapor jika menemukan tindakan serupa," ucap Onkoseno.