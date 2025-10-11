Penemuan Mayat Pria di Bekasi Ternyata Korban Keroyok, Begini Kronologinya

ERA.id - Pria berinisial AFDD ditemukan tewas bersimbah darah di sekitar Jalan Raya Hankam, Pondok Melati, Pondok Gede, Kota Bekasi, Kamis (9/10). Korban rupanya tewas karena dikeroyok.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menjelaskan korban dan pelaku berinisial H terlibat perselisihan. Keduanya yang saling emosi lalu janjian bertemu untuk duel.

Setibanya di lokasi, AFDD malah dikeroyok hingga tewas oleh H dan teman-temannya.

"Korban dan pelaku H terjadi perselisihan dan saling menantang di WA (WhatsApp). Lalu korban mendatangi pelaku dan terjadi perkelahian, kemudian pelaku lain ikut membantu pelaku H saat keduanya berkelahi," kata Braiel saat dihubungi, Sabtu (11/10/2025).

AFDD ditusuk pada punggung bagian kiri. Para pelaku kemudian kabur meninggalkan korban yang bersimbah darah

Warga kemudian menemukan AFDD yang telah tewas tergeletak di sekitar Jalan Raya Hankam. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi.

Pengusutan dilakukan hingga akhirnya NP, RFS, dan IMS ditangkap. "Barang bukti satu buah botol kaca berwarna hijau, satu buah senjata tajam jenis gobang atau golok panjang, satu buah senjata tajam jenis celurit panjang," jelasnya.

Polisi masih memeriksa ketiga pelaku secara intensif. Untuk H masih diburu kepolisian dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).