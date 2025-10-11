Mau Tawuran, Dikejar Warga, Remaja lalu Ditemukan Tewas Mengambang di Kali Jakbar

ERA.id - Seorang remaja berinisial MAM (17) ditemukan tewas mengambang di sebuah kali di kawasan Jalan Perumahan Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat (10/10). Korban rupanya tewas usai melompat ke kali karena kedapatan hendak tawuran.

"Itu jadi mau tawuran tuh dikejar-kejar warga nyemplung. Ya, nyemplung ke situ ya namanya dikejar-kejar takut sama warga ya sudah nyemplung," kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, Jakbar AKP Parman Gultom kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).

MAM melompat ke kali bersama seorang temannya. Warga kemudian memberi pertolongan. Temannya berhasil diselamatkan. Sementara MAM hanyut dan sempat dinyatakan hilang.

Remaja ini kemudian ditemukan tewas usai dilakukan pencarian selama 8 jam.

"Satu bisa diulurkan bambu, yang satu nggak bisa renang akhirnya dicarilah, udah meninggal di dalam kali," ucapnya.

Gultom mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus itu terutama untuk mengungkap motif dilakukannya aksi tawuran.

"Iya kita masih lidik lah, motifnya gimana," tuturnya.