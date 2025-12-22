Bus Cahaya Trans Kecelakaan di Tol Semarang, 16 Tewas, 17 Luka

ERA.id - Sebuah bus PO Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di ruas simpang susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (22/12/2025) pukul 00.30 WIB dini hari tadi.

"Peristiwa tersebut mengakibatkan 16 penumpang meninggal dunia dan 17 dirawat karena mengalami luka-luka," kata Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Hari menjelaskan bus PO Cahaya Trans sebelumnya sedang menempuh perjalanan dari Bogor menuju Yogyakarta. Saat melintas di jalan yang menikung, sopir diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga oleng ke kanan. Setelah itu, bus menabrak pembatas jalan dan terguling.

Dari kecelakaan tersebut, pengemudi bus ditemukan dalam kondisi selamat. Dia telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Dari hasil pengecekan awal, pengemudi bus merupakan pengemudi cadangan dan dalam kondisi selamat," jelasnya.

Para korban luka-luka mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit rujukan, yakni RS Tugu, RS Columbia, dan RS Elisabeth Semarang. Penanganan medis dilakukan sesuai dengan tingkat cedera masing-masing korban, dengan pendampingan petugas guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal dan manusiawi.

"Saat ini Tim DVI sedang melakukan proses identifikasi secara menyeluruh melalui metode post mortem dan ante mortem secara cermat dan profesional. Hal ini untuk memastikan ketepatan identitas sebelum jenazah diserahkan kepada pihak keluarga," tuturnya.