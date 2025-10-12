Ribuan Warga Gelar Aksi Bela Palestina di Patung Kuda Jakarta

ERA.id - Ribuan warga mengikuti aksi bela Palestina bertajuk "Indonesia Melawan Genosida" yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Minggu.

Ribuan warga tersebut didominasi mengenakan pakaian putih dan membawa ornamen Palestina baik mengenakan syal, topi, selendang, bendera, hingga spanduk berisikan dukungan kepada Palestina.

Seluruh warga tersebut memenuhi kawasan Patung Kuda hingga ke depan gerbang Monas, selain itu mereka juga memenuhi jalan menuju MH Thamrin.

Ratusan Bendera Palestina dan Bendera Merah Putih berkibar di kawasan tersebut baik berukuran kecil hingga besar.

Sementara itu di panggung utama sejumlah orasi disampaikan secara bergantian dan juga nyanyian untuk membela Palestina disuarakan.

Cerita penderitaan warga Gaza akibat invasi Israel juga diceritakan melalui sejumlah puisi-puisi yang dibacakan di dalam aksi tersebut.

Sebelumnya sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan mahasiswa akan menggelar aksi akbar bertajuk "Indonesia Melawan Genosida" di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Ahad (12/10) pagi terkait adanya kabar mengenai gencatan senjata di Gaza, Palestina.

Panitia aksi "Indonesia Lawan Genosida", Syauki Hafiz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyambut baik kabar gencatan senjata itu, namun potensi genosida terulang masih ada.

Karena itu, konsolidasi dilakukan untuk merancang kerangka gerakan baru, yang lebih berdampak.

"Sebelumnya kita sudah kumpul untuk menyiapkan bahwa genosida mau masuk tahun ketiga. Tapi Alhamdulillah setidaknya ada arah gencatan senjata," katanya.