Panik Moge Hilang di Parkiran Mall, Wanita Lapor Polisi Langsung Ditemukan Besoknya

ERA.id - Sebuah motor besar atau moge Harley Davidson senilai Rp250 juta yang terparkir di area parkir Mall Senayan City, Jakarta Pusat (Jakpus), hilang dicuri, Minggu (12/10). Polisi melakukan pengusutan hingga akhirnya kembali menemukan moge tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan motor Harley Davidson tipe FDX tahun 2008 itu dilaporkan hilang oleh seorang perempuan berinisial NAP (27), Minggu kemarin. NAP baru menyadari motornya hilang sekira pukul 10.40 WIB setelah rekannya hendak mengambil helm yang ditinggal di atas motor.

Dia melihat moge NAP sudah tidak berada di lokasi parkir.

"Saat itu, korban sedang mengikuti kegiatan komunitas moge dan memarkirkan motornya tanpa mengunci stang," kata Susatyo kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

Polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan usai menerima laporan. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria membawa kabur motor tersebut. Informasi pun disebarkan melalui media sosial.

"Motor korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada Senin (13/10) pagi di sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat," ungkapnya.

Mantan Kapolres Bogor kota ini mengapresiasi kecepatan pelaporan dan respons cepat jajaran Polsek Tanah Abang dalam mengungkap kasus ini.

"Barang bukti sudah kami amankan dan saat ini kami sedang mendalami identitas pelaku yang masih dalam pengejaran. Proses hukum akan terus kami lanjutkan sesuai ketentuan," tambahnya.

Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki menuturkan pelaku mengambil moge itu dengan memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengunci stang motornya. Harley Davidson itu berhasil ditemukan usai polisi menerima laporan dari masyarakat jika moge tersebut terlihat di Bekasi.

"Kunci ganda atau pengaman tambahan sangat dianjurkan untuk mencegah kejadian serupa. Kami akan terus berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat," ucap Haris.