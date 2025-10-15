Gas 12 Kg Meledak di Jakbar, 2 Rumah Warga Rusak dan 2 Orang Turut Terluka

ERA.id - Sebuah gas elpiji 12 kilogram (kg) di rumah warga di kawasan Taman Palem Lestari, Cengkareng Barat, Jakarta Barat (Jakbar), meledak pada Rabu (18/10/2025). Dua orang, yakni Eliharti (73) dan Woen Fenny luka-luka akibat insiden ini.

"Eliharti mengalami luka bakar hingga 70 persen dan segera dilarikan ke RS Pertamina untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara tetangganya, Woen Fenny, mengalami luka lecet di kepala akibat benturan," kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Kejadian ini terjadi pagi tadi sekira pukul 05.30 WIB. Ledakan diduga berasal dari kebocoran regulator tabung gas berukuran 12 kg dari rumah Eliharti.

Akibat ledakan ini, rumah Eliharti rusak berat, yakni berupa atap rubuh, plafon dan kusen jendela hancur, hingga kanopi gerbang ikut ambruk.

Rumah Woen Fenny yang berada di sebelahnya juga mengalami kerusakan, yakni pada bagian plafon dan kusen pintu.

"Jadi gas itu bau, bocor dari regulatornya, begitu dinyalakan, mau masak, langsung meledak. Karena disitu sudah bau, sudah pengap, jadi gas sudah berkumpul di dapur gitu ya," ungkapnya.

Parman menyebut tim gabungan dari Reskrim Polsek Cengkareng, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Inafis Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara.