Pramono Buka Peluang Pindahkan IKJ ke Kota Tua, Ini Alasannya

ERA.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap alasan pemindahan IKJ itu karena ia menilai Kota Tua merupakan sebuah kawasan warisan cagar budaya.

"Memang tempat yang heritage seperti ini memerlukan banyak talent-talent, seniman-seniman yang secara langsung bisa berpanggung di sini," kata Pramono, dikutip Antara, Sabtu (18/10/2025).

Dia meyakini dengan berpindahnya IKJ ke Kota Tua, maka mahasiswa dapat memiliki ruang untuk menuangkan kreatifitas yang lebih baik dan lebih luas.

Selain itu, ia juga menilai apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap rencana pemindahan itu, maka IKJ dapat berkembang menjadi lebih baik.

Pramono juga berkomitmen melakukan penataan kawasan Kota Tua serta mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan tersebut.

"Tapi yang penting, sebelum IKJ pindah, tempatnya akan kami persiapkan, dan rencananya di tahun 2027 itu MRT yang di atas, tadi yang masih dibangun sampai dengan Kota sebenarnya udah bersih, termasuk jalan-jalannya, semuanya konsentrasi di bawah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan rencana tersebut dapat dilaksanakan mulai 2027 hingga 2029, sehingga kawasan itu lebih tertata dan berkembang, sesuai harapan Pemprov DKI.