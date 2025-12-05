Dijemput Paksa Kasus Video Syur, Ini Alasan Lisa Mariana Tidak Langsung Ditahan

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana tidak ditahan usai sebelumnya ditangkap pada Kamis (4/12). Polisi menyebut Lisa tidak ditahan karena penyidik tidak takut jika selebgram ini kabur.

"Adapun kenapa tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan tidak adanya kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat (Jabar), Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

Hendra menjelaskan polisi menangkap Lisa kemarin karena dia sebelumnya mangkir dua kali ketika dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka kasus video syur. Ia menegaskan penangkapan Lisa untuk kepentingan pemeriksaan dalam melengkapi berkas perkara.

Setelah diperiksa, Lisa pun diizinkan untuk pulang.

"Demikian juga yang bersangkutan tidak dikhawatirkan mengulang tindak pidana yang dipersangkakan saat ini yaitu perkara tindak pidana informasi dan transaksi eletronik (ITE)," tambahnya.

Sebelumnya, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur. Lisa terbukti sengaja merekam adegan persetubuhan dirinya.

"Setelah yang bersangkutan beberapa kali mangkir dan menyampaikan kesaksiannya saat pemeriksaan, ini sudah cukup dari hasil pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jabar ini," kata Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan dikutip Senin (10/11).

Hendra menambahkan pemeran pria dalam video syur itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka awalnya dilakukan polisi ke pemeran pria tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan mendalam, Lisa Mariana turut dijadikan tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, Lisa ternyata sengaja merekam persetubuhannya itu.

"Publikasinya ini akan kita dalami tapi yang bersangkutan sebagai pelaku, keduanya secara sengaja merekam tindakan tersebut. Iya (mengakui) karena itu sudah kita berikan bukti saat kegiatan itu yang bersangkutan (dalam kondisi) sadar," ungkapnya.