Viral Warung Kang Mus Diduga Jadi Sasaran Pungli, Polisi: Belum Ada Laporan

ERA.id - Warung makan milik aktor Epy Kusnandar atau yang dikenal sebagai Kang Mus dan istrinya, Karina Ranau diduga didatangi preman dan menjadi sasaran pungutan liar (pungli) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari unggahan di akun Instagram Karina Ranau, @karinaranau9, terlihat istri Kang Mus ini mengungkapkan keberatannya atas tindakan sejumlah orang yang dinilai tidak sopan saat mendatangi warungnya.

Karina menolak memberi uang dan menyebut kejadian ini terekam CCTV warungnya.

"Cape kita, caranya sumpah nggak kayak gini. Kita bukan numpang di sini. Ini CCTV orangnya lihat nih, kamu preman yang sopan dong. Orang baru juga berjual, baru berusaha, sudah digangguin," kata Karina.

Dikonfirmasi, Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela membenarkan kejadian tersebut. Namun dia menyebut Kang Mus ataupun istrinya belum membuat laporan polisi (LP) atas kasus yang menimpanya.

Anggiat menghimbau ke pihak yang merasa dirugikan untuk segera membuat LP agar perkara itu segera ditindaklanjuti.

"Belum ada (pelaku yang ditangkap). Diimbau yang merasa dirugikan supaya datang dan melaporkan ke Polsek," kata Anggiat kepada wartawan, Senin (20/10/2025).