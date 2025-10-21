Polisi Bantah Warung Kang Mus Jadi Sasaran Pungli: Tukang Parkir Mabuk Minta Makan

ERA.id - Polisi membantah jika warung makan milik aktor Epy Kusnandar atau yang dikenal sebagai Kang Mus dan istrinya, Karina Ranau yang didatangi orang tak dikenal, menjadi sasaran pungutan liar (pungli).

"Bukan Pungli, kenapa pungli? Setelah kita mintain keterangan tadi ya, faktor (orang minta) makan saja," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan dikutip Selasa (21/10/2025).

Mansur menjelaskan orang yang datang ke warung pemain sinetron Preman Pensiun ini adalah juru parkir atau bukan preman. Ada dua juru parkir yang datang dan mereka meminta makanan ke tempat makan tersebut pada Minggu (19/10) malam.

Saat itu, warung Kang Mus sudah mau tutup dan dagangan sudah habis. Pelaku yang tidak mendapat makanan pun marah dan terjadi cekcok seperti video yang beredar.

"Iya (dua juru parkir itu) biasa di sana, terus biasa di sana nggak tahu saat itu informasinya mungkin kondisi kata warung sebelahnya, setengah teler (mabuk), itu aja setengah teler. Iya, iya (kedua dalam kondisi mabuk)," jelasnya.

Kang Mus belum membuat laporan polisi (LP) atas kejadian yang menimpanya. Polisi mempersilakan pesinetron ini membuat LP agar pelaku bisa segera ditindaklanjuti.

"Tapi kita temuin tadi, kita arahkan lah kalau memang ada hal-hal yang dirugikan, yang perlu ditindaklanjuti, saya arahkan buat LP," jelasnya.

Sebelumnya, warung makan milik Kang Mus dan istrinya diduga didatangi preman dan menjadi sasaran pungli di kawasan Kalibata. Dari unggahan di akun Instagram Karina Ranau, @karinaranau9, terlihat istri Kang Mus ini mengungkapkan keberatannya atas tindakan sejumlah orang yang dinilai tidak sopan saat mendatangi warungnya.

Karina menolak memberi uang dan menyebut kejadian ini terekam CCTV warungnya.

"Cape kita, caranya sumpah nggak kayak gini. Kita bukan numpang di sini. Ini CCTV orang nya lihat nih, kamu preman yang sopan dong. Orang baru juga berjual, baru berusaha, sudah digangguin," kata Karina.