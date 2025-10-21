Geger Kerangka Manusia Muncul di Saluran Air Sawah Besar, Polisi: Diduga dari Kuburan China

ERA.id - Pekerja Sudin Sumber Daya Air (SDA) menemukan kerangka manusia di proyek galian saluran air di kawasan Jalan A Gang IV RT 04 RW 04, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (20/10).

"Bahwa telah ditemukan yang diduga tengkorak manusia oleh pekerja saluran air (Sudin SDA) kecamatan Sawah Besar pada saat normalisasi saluran air (got)," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Temuan kerangka manusia itu kemudian dilaporkan ke polisi. Kepolisian kemudian menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menyebut lokasi ditemukan kerangka manusia itu diduga dulunya merupakan lahan bekas kuburan China.

"Itu menurut saksi tahun 1964 itu ada kuburan China di sana. Jadi kemungkinan sementara yang kita duga adalah itu kerangka kuburan China tersebut, kuburan tua," ucap Roby.

Kerangka manusia itu saat ini sedang diteliti tim kedokteran forensik. Polisi juga masih menyelidiki soal temuan tersebut.