Kejar Orang yang Ancam Teman Satu Kampungnya, 4 Pria di Tangerang Dikeroyok

ERA.id - Ada empat orang pria yakni RBM, CJM, RST, dan NM dikeroyok usai mengejar seseorang yang diduga mengancam teman satu kampungnya, MS, di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Minggu (19/10) dini hari.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan, kejadian berawal ketika RBM, CJM, dan teman-temannya sedang minum minuman keras (miras) di lapak lapo milik MS.

Tak lama setelah itu, empat pria dengan mengendarai dua sepeda motor datang ke lapo dan meminta dua botol bir.

"Namun pemilik lapo tidak menjawab, kemudian salah satu orang yang mengendarai sepeda motor mengatakan 'tunggu aja nanti', dengan nada pengancaman. Kemudian saudara RBM dan CJM yang sedang nongkrong tidak terima karena pemilik lapo itu satu kampung sama mereka," kata Reonald kepada wartawan dikutip Rabu (22/10/2025).

RBM dan CJM lalu mengajak rekan-rekannya untuk mengejar empat orang tersebut sampai ke sekitar pabrik motor di wilayah Kampung Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang. Keempat orang itu lalu mengarah ke gang belakang sebuah SPBU.

"Lalu RBM dan CJM langsung mengejar pelaku ke arah belakang pom bensin dan tidak tahunya di belakang pom bensin banyak temen pelaku dan pelaku mengeroyok korban," ungkapnya.

Akibat kejadian ini, RBM dan CJM mengalami luka di kepala. Untuk RST mendapat luka tusuk di bawah ketiak. Sementara NM menderita luka di pinggang kirinya akibat terkena busur panah.

Para pelaku kemudian kabur. Keempat pria ini dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Reonald mengatakan polisi masih mengusut kasus penganiayaan ini.