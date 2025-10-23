Kasus Prajurit TNI AL Aniaya Driver Ojol Saat Cekcok di Jalan Jakbar Berakhir Damai

ERA.id - TNI AL menyampaikan kasus anggotanya, Serka OTB, yang menganiaya driver ojek online (ojol) di kawasan Jakarta Barat (Jakbar) hingga viral di media sosial, berakhir damai.

"Personel TNI AL sudah berdamai dan meminta maaf kepada pengemudi ojol atas insiden yang terjadi. Keduanya sudah saling berjabat tangan dan berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali," kata Kadispenal, Laksamana Pertama Tunggul kepada wartawan dikutip Kamis (23/10/2025).

Mediasi dilakukan di Lembaga Farmasi TNI AL (LAFIAL) Drs. Moch Kamal dan disaksikan langsung oleh kepala satuan, Rabu (22/10). Dari pertemuan itu, Tunggul menjelaskan keduanya sepakat agar tidak emosi ketika menghadapi persoalan di jalan raya.

"Dan menjadi intropeksi bersama untuk saling meredam emosi dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin sehingga tidak terjadi hal seperti ini lagi," tambahnya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan oknum prajurit TNI AL diduga menghajar driver ojol di kawasan Jalan Letjen S Parman. Dari video dan narasi di akun Instagram @cetul_22, ojol itu menceritakan jika prajurit TNI AL itu awalnya melaju di jalur kanan jalan. Dia lalu mepet-mepet motor korban hingga hampir jatuh.

Ojol itu berhenti di pinggir jalan. Oknum prajurit itu kemudian menghampiri korban dengan berjalan kaki.Keduanya lalu cekcok. Korban meminta agar pimpinan TNI memproses oknum prajurit itu usai diancam ingin dikeroyok.

Pelaku rupanya tak terima dan langsung menghajar ojol tersebut. Keduanya lalu dilerai warga sekitar.