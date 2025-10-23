Viral Penumpang KRL Kebanjiran di dalam Kereta, KAI Jamin Tak Ada Kebocoran

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan air masuk ke dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) ketika dipadati penumpang.

Dari video dan narasi di akun Instagram @lbj_jakarta, air itu mengalir di dalam lantai gerbong KRL. Namun air itu tak tinggi atau hanya sampai alas sepatu penumpang saja. Kapan dan di mana kejadian ini belum diketahui.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan tak menyampaikan kejadian itu terjadi di KRL mana. Leza hanya menyebut air masuk ke dalam gerbong karena curah hujan tinggi.

"Air bisa masuk karena curah hujan yang tinggi disertai angin, yang menyebabkan air hujan masuk ke dalam kereta pada saat pintu dibuka di stasiun," kata Leza kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Petugas kebersihan rutin membersihkan air yang masuk ke dalam gerbong. Dia memastikan air di dalam KRL itu bukan hanya kebocoran.

"Nggak (ada kebocoran)," tuturnya.