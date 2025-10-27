Viral Mobil Boks Ditinggal Kabur Pengemudi, Diduga Hasil Curian

ERA.id - Seorang pengemudi mobil boks viral usai meninggalkan kendaraannya di sekitar Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/10). Mobil itu diduga hasil curian.

Dari video dan narasi di akun Instagram @depokupdateco, mobil boks berpelat B 9060 JZP itu ditemukan terparkir di pinggir jalan raya. Karena mengganggu arus lalu lintas dan pengemudi mobil itu tak ditemukan, kendaraan tersebut diderek ke Polsek Sawangan.

Kapolsek Sawangan Kompol Fauzan Thohari mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 05.00 WIB. Mobil boks itu diduga hasil curian.

"Betul (mobil curian), tetapi TKP pencuriannya di Mampang, Pancoran Mas. Jadi untuk unit mobilnya sudah diamankan di Polsek Pancoran Mas, (kasus pencuriannya) ditangani Pancoran Mas," kata Fauzan kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Terpisah, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan kejadian berawal ketika seorang warga, AJ melihat mobil berhenti di pinggir jalan. AJ mengira mobil boks itu mogok dan kemudian berbicara ke sopir. Dia ingin membantu mendorong kendaraan tersebut agar jalan tidak macet.

"Dan saksi menanyakan kepada sopir dan niat hendak membantu mendorong untuk menepikan mobil ke pinggir jalan agar tidak macet. Namun sopir tersebut langsung pergi dengan temannya menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam," ucap Made.