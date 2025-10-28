Tragis! Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Mobil Boks Setelah Sempat Diserempet Motor

ERA.id - Seorang pria berinisial AL (56) tewas dilindas mobil boks di Jalan Pulo Lio sekitar kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (27/10) malam.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta menjelaskan kejadian berawal ketika AL menyeberang ke arah sebuah warung di jalan tersebut sekira pukul 19.18 WIB kemarin. Dia kemudian terjatuh usai diserempet pengendara motor berinisial AW yang sedang membonceng seorang wanita, R.

"Setelah korban ketabrak motor kemudian ditabrak oleh mobil boks," kata Darwis kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Pelat nomor mobil boks itu belum diketahui. Pengemudi mobil itu kabur usai menabrak AL. Untuk korban sendiri tewas di lokasi kejadian.

Polisi kemudian menuju ke TKP untuk mengevakuasi jasad AL. Untuk AW yang sempat menyerempet korban dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Darwis mengatakan pihaknya masih mengusut kasus ini dengan mencari identitas pengemudi mobil boks tersebut.