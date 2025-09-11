Polisi Tangkap Preman yang Palak Sopir Mobil Boks di Thamrin City Jakpus

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan dua orang pria memalak sopir mobil boks di sekitar Thamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus).

Dari video yang beredar, kedua pelaku awalnya berdiri di pinggir jalan. Keduanya langsung mengadang mobil boks yang sedang melintas.

Satu di antara pelaku kemudian meminta uang. Namun sopir menolak memberikannya. Preman itu lalu meminta rokok agar korban bisa kembali melaju. Alhasil, sopir menuruti permintaan itu.

"Kami menindaklanjuti laporan masyarakat terkait video yang viral tersebut. Tim dari Polsek Tanah Abang langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan salah satu pelaku di sekitar lokasi kejadian," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Dari tangan pelaku berinisial R (34) ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000. Uang itu diduga hasil pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi yang melintas di lokasi tersebut. Urine preman ini kemudian diperiksa, hasilnya R dinyatakan positif menggunakan narkotika.

"Hasil tes urine terhadap pelaku menunjukkan positif mengandung narkoba. Karena itu, selanjutnya pelaku kami serahkan ke Unit Narkoba untuk ditangani lebih lanjut," tambah Kapolsek Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki.

Polisi mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk aksi kriminalitas, termasuk premanisme dan pungli. Hal ini agar bisa segera ditindak secara hukum.