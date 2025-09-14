Dua Pemotor Tewas di Tabrak Mobil Boks di Kalideres, Polisi Selidiki

ERA.id - Dua pengendara motor, Andri (41) dan Asep Sumardi (60) tewas seketika usai kendaraanya ditabrak oleh mobil boks di daerah Kalideres, Jakarta Barat.

"Korban meninggal dunia atas nama pengendara sepeda motor Andri dan Asep Sumardi," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Joko menjelaskan peristiwa bermula saat kendaraan jenis mobil boks yang dikemudikan oleh Nurdin Hindrayana (53) melaju di Jalan Peta Barat dari arah barat ke timur. Sesampainya di TKP, Nurdin langsung menabrak Andri, Asep, dan truk pengangkut gas yang dikemudikan Roxsi (63) yang melaju searah di depannya.

Asep Sumardi dan Andri tewas di lokasi kejadian. Andri tewas dengan luka parah pada bagian kaki dan dadanya. Sementara Asep mengalami luka pada bagian kepalanya. Dua jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Joko mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus itu. Nurdin dan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan oleh polisi.

"Polisi melakukan olah TKP dan penyelidikan serta penyidikan peristiwa tersebut," tuturnya.