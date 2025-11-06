Makin Aneh, Pria Kedapatan Maling Galon Air di Perumahan Kota Wisata Cibubur

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pria mencuri galon air kosong di perumahan Kota Wisata Cibubur.

Dari video dan narasi yang beredar, pelaku beraksi seorang diri mengendarai sepeda motor dan berkeliling kawasan perumahan Kota Wisata, Selasa (4/11) siang. Dia berkendara pelan sambil melihat satu per satu rumah warga.

Ketika melihat ada galon air kosong di depan rumah warga, pelaku langsung berhenti dan mengambil barang tersebut dengan santainya. Kondisi perumahan saat itu sedang sepi.

Tak diketahui secara pasti berapa galon air kosong yang diambil pelaku.

"Berkedok petugas air isi ulang, pria ini nekat sikat galon air di perumahan kawasan Kota Wisata," demikian keterangan kasus itu.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Aulia Robby Kartika Putra mengatakan pihaknya sudah menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Robby juga meminta masyarakat yang merasa kecurian, untuk membuat laporan ke polisi.

"Tolong diarahkan korban untuk buat LP (laporan polisi) di polsek. Supaya bisa jadi dasar kita. Anggota saya juga masih di lokasi," ujar Robby saat dihubungi, Kamis (6/11/2025).