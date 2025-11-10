Dua Bocah Tersesat yang Kebingungan di Jalan Tol Dekat Ancol Dipulangkan ke Orang Tua

ERA.id - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi penemuan dua anak berinisial MR (10) dan L (4) yang diduga tersesat di Jalan Tol Wiyoto Wiyono Km 15.400 A Papanggo arah Ancol.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dhono Vernandie menjelaskan pada Minggu (9/11) kedua anak kecil itu mulanya jalan berdua sehabis Magrib.

"Selanjutnya mereka ketemu orang tidak dikenal mengendarai kendaraan motor trail. Lalu, diajak naik jalan-jalan dan turun di jalan keluar utama (off) Papanggo," katanya di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Kemudian kedua anak kecil naik ke pagar lalu melewati jalan keluar utama Papanggo dan pukul 21.05 WIB, tim patroli melintas di Km 15.400 A menemukan dua anak kecil di atas layang Papanggo arah barat.

"Petugas membantu kedua anak tersebut dan membawa ke Pos RW 08 Kelurahan Papanggo dan selanjutnya menyerahkan ke orang tuannya," kata Dhanar.

Dia menduga kedua anak kecil bingung setelah diboncengi oleh orang tidak dikenal yang mengendarai kendaraan motor trail sehingga kedua anak kecil masuk dalam pagar melewati jalan keluar Papanggo.

Sebelumnya video kedua anak kecil diunggah oleh akun resmi media sosial X, @TMCPoldaMetro yang memperlihatkan anggota polisi mengamankan kedua anak kecil tersebut.

"Anggota Sat PJR Ditlantas PMJ memberikan pertolongan kepada anak kecil yang diduga tersesat setelah dibawa orang tak dikenal di ruas Tol Wiyoto Wiyono KM 15 Papanggo arah Ancol pada hari Minggu 9 November sekitar pukul 21.05 WIB," tulis akun tersebut.