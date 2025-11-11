Geger Ada Mayat Pria di Pinggir Jalan Tol Jagorawi, Kondisi Mulut hingga Tangan Terikat

ERA.id - Geger penemuan mayat seorang pria di pinggir Jalan Tol Jagorawi KM 30+800 arah Bogor, Senin (10/11). Mayat laki-laki itu ditemukan dengan kondisi mulut hingga tangan terikat.

"Posisi jenazah (saat ditemukan dalam kondisi) telentang, kepala menghadap barat di row, dengan mulut, kaki, tangan terikat," kata Kasat PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Namun sampai saat ini, identitas jenazah itu belum diketahui. Jajuli menjelaskan mayat itu pertama kali ditemukan anggota TNI yang sedang melakukan pengamanan jalur VVIP.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Jasa Marga dan polisi. Setibanya di lokasi, jasad itu dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Kelanjutan perkara (ditangani) Polres Bogor," tuturnya.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto belum mau bicara banyak dan hanya menambahkan tim medis RS Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi jasad itu berdasarkan pemeriksaan sidik jari korban.

"Hasil identifikasi terhadap korban dari pengecekan sidik jari korban diketahui identitas (bernama) Ujang Adiwijaya," ucap Wikha.