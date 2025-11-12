Polisi: Orang Tua Alvaro Kiano Sering Ditipu Saat Cari Anaknya

ERA.id - Orang tua dari anak korban penculikan, Alvaro Kiano Nugroho, mengaku sering ditipu oleh orang-orang yang mengaku menemukan anaknya.

Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam mengatakan orang tua dari Alvaro mengaku kerap ditipu selama pencarian.

"Pihak keluarga pun masih berkomunikasi dengan kami memastikan setiap informasi itu benaran atau tidak, karena pihak keluarga beberapa kali ditipu, misalkan ini saya lihat anak di sini, di sana, tapi minta uang gitu, ternyata bohong," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam kepada wartawan, Selasa (12/11/2025).

Agar tak lagi ditipu, Seala mengatakan keluarga Alvaro rutin berkomunikasi dengan polisi. Polwan ini menyebut pihaknya selalu menindaklanjuti setiap indikasi yang ada.

Pencarian dilakukan sampai ke Sukabumi, Jawa Barat hingga Pandeglang, Banten.

"Itu dari polsek tetap memonitor itu, tetap turun ke lapangan, menggali segala kemungkinan kemungkinan," jelasnya.

Sebelumnya, beredar kabar bocah laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang sejak Maret 2025 dan belum ditemukan hingga saat ini.

Dari video dan narasi di akun Instagram @anomali.cancer, Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret silam. Posisi terakhir bocah itu tak jauh dari rumahnya, yakni di sekitar Jalan Masjid Jami Al Muflihun, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Anak ini memiliki ciri-ciri memakai kaus hitam, celana panjang hitam, berambut cepak, dan memiliki lesung pipi.

Saat itu, korban pamit untuk melaksanakan salat magrib di masjid bersama teman-temannya. Namun, Alvaro tak kunjung pulang ke rumah. Warga pun mencari keberadaan korban, namun nihil.

"Namun harapan mereka terantuk pada satu kenyataan pahit, rekaman CCTV di masjid rusak. Satu-satunya alat yang bisa menunjukkan jejak terakhir Alvaro tak bisa digunakan," demikian keterangan akun Instagram tersebut.