Imbas Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Pramono Sebut Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap banyak siswa ingin pindah sekolah pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta.

"Dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah," kata Pramono, dikutip Antara, Senin (17/11/2025).

Lalu, kata Pramono, dirinya telah bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta dan mengatasi masalah ini. Ia berharap imbas ledakan itu tidak berlarut-larut

"Karena saya tak mau kemudian dampaknya sampai panjang," tuturnya.

Pramono juga mengungkap pada Senin (17/11) adalah batas waktu pembelajaran secara daring. Para orang tua siswa dan guru pun diminta keputusan terkait proses pembelajaran.

"Hari Senin (17/11) juga akan mengundang para orang tua murid dan juga guru, untuk diberikan pilihan, apakah mereka akan sekolah secara tatap langsung atau masih melalui daring," katanya.

Sebelumnya, Pramono berharap pembelajaran tatap muka dapat kembali diterapkan di SMA Negeri 72 Jakarta pada pekan depan pascaledakan karena sebagian besar siswanya sudah ingin melakukan pembelajaran tatap muka.

"Kami sudah berkomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan, memberikan kebebasan. Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung," ujar Pramono.

Alasan SMAN 72 ingin kembali melakukan pembelajaran tatap muka karena mereka ingin membuktikan bahwa sekolah tersebut sudah aman.

Pramono pun mengaku mendukung dan memberikan kebebasan kepada pihak SMAN 72 untuk memutuskan hal tersebut.

"Mudah-mudahan minggu depan sudah sepenuhnya (pembelajaran tatap muka),” kata Pramono.