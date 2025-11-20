Kacau, Pengamen Ngamuk kalau Tak Diberi Uang di Halte Busway Yos Sudarso Jakut

ERA.id - Warga berinisial AF aksi pengamen, juru parkir dan tunawisma yang meresahkan penumpang di Halte Busway Permai Jalan Raya Yos Sudarso, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

"Mereka marah jika warga tidak memberikan uang saat mereka ngamen, apalagi jika wanita. Saya beberapa kali melihat ini," kata dia.

Apalagi, katanya mereka berteriak-teriak di lokasi agar diberi uang. Selain itu, mereka juga tidur di halte dan dari bau mereka tercium alkohol.

"Saya meminta agar ini ditindaklanjuti petugas kepolisian agar warga nyaman berada di halte," kata dia.

Setelahnya Polsek Koja, menangkap orang-orang yang meresahkan itu. "Kami menggelar razia setelah mendapatkan laporan dari warga terkait aksi mereka yang meresahkan," kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto di Jakarta, Rabu kemarin.

Ia mengatakan mereka terdiri lima orang pengamen, dua orang juru parkir liar dan seorang tunawisma. Menurut dia, kelima pengamen itu berinisial RH (17), IN (15), DD (16), YY (15), dan AN (18); Dua orang juru parkir liar berinisial SH (35) dan RA (63) dan tunawisma berinisial H (64).

Dari pelaku, petugas menyita bukti berupa gitar ukulele dari pengamen tersebut. "Seluruhnya saat ini dibawa ke Mako Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut," kata dia.